Рятувальники закликали українців не спалювати сміття й залишки рослинності
ДСНС просить громадян не спалювати сміття та траву й повідомляти про тих, хто це робить
Про це завила пресслужба ДСНС.
"Так співпало, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників", - зазначили рятувальники.
У ДСНС закликали не спалювати траву і сміття, повідомляти про паліїв і проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередження.
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