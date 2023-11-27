Саміт "Зерно з України": запитань більше, ніж відповідей
Де на саміті були представники чорноморських країн, раз ми Чорним морем вивозимо левову частку зерна?
Не заперечуючи доцільність проведення саміту "Зерно з України", хочу поцікавитися:
- де чорноморські країни, раз ми Чорним морем вивозимо левову частку зерна?
- чому президент Польщі Анджей Дуда у відеоформаті? Суперечності через зерно не вирішені?
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- стосовно військових суден, обіцяних Україні... Щось я не чув, щоб конвенцію Монтре скасували... а якщо згадати позицію Ердогана поточну...
Р.S. У останньому пункті мова про патрульні катери, які можна вантажівками перевезти.
Про автора. Євген Магда, політолог
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