Не заперечуючи доцільність проведення саміту "Зерно з України", хочу поцікавитися:

- де чорноморські країни, раз ми Чорним морем вивозимо левову частку зерна?

- чому президент Польщі Анджей Дуда у відеоформаті? Суперечності через зерно не вирішені?

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- стосовно військових суден, обіцяних Україні... Щось я не чув, щоб конвенцію Монтре скасували... а якщо згадати позицію Ердогана поточну...

Р.S. У останньому пункті мова про патрульні катери, які можна вантажівками перевезти.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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