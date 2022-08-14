Сандра Буллок та 8 цікавих фактів із її життя

Улюбленці часто завдають клопоту

На картинках і в телевізорі Сандра завше милувалась конями. Ці тварини здавались їй шляхетними і гармонічними у поєднанні із людиною, яка їх осідлала. Та одного разу, знімаючись у фільмі "Вкрадені серця", під час епізоду з конем Сандра Буллок з'ясувала, що в неї алергія на шерсть на цих тварин.

Благодійність - одна з чеснот акторки

Сандра завжди займається добрими справами й ніхто ніколи не зміг би назвати її скупою. Крім постійних перерахунків коштів на благодійність, Сандра віддала по одному мільйону доларів Червоному Хресту (двічі), постраждалим від руйнувань цунамі в Азії та на допомогу постраждалим від ураганів на півдні США.

Візитівки з дитинства

Ще з дитинства після стрибків по каменюках через ріку в акторки назавжди залишився шрам біля лівого ока. А одного разу (ще одна історія з дитинства) молодша сестра відгамселила Сандру та ліктем зламала їй носа. Як результат - пластична операція та "фірмова" форма носу, яка разюче виділяє акторку серед інших жінок і додає їй особливого шарму.

Іпохондрія чи банальний страх?

Сандра ніколи не "балувала" себе наркотиками та не палила. Основна причина - страх перед онко захворюванням. Та чи справді це банальний страх? Можливо відома акторка страждає на іпохондрію? Хоча, здоровий спосіб життя - це завжди правильний вибір.

Хобі Сандри Буллок

Буллок має талант власноруч зв'язати светр. Ця процедура можє в неї зайняти усього чотири дні. А ще Сандра досконало володіє німецькою мовою, за що у підлітковому віці її дражнили "німкенею". Акторка обожнює танцювати, а особливо - фламенко та сальсу.

Любителька простої їжі

Найулюбленіші страви Сандри - це смажена курка з гарніром у вигляді картопляного пюре, піца, морозиво та шоколад. Незважаючи на прекрасну фігуру та ідеальні її форми, акторка ніколи не відмовляє собі смачно поїсти.

Улюблена фраза

Її найвідоміша серед друзів та колег фраза: "Це моя сосиска!". Значення такого виразу дослівно: "Це не твоя справа". Цікаво, а чи про коханих чоловіків Сандра говорить таке, коли бачить на горизонті суперницю? ;)

Материнство

Син Луї Бард

У Сандри Буллок двійко прийомних дітей - це Син Луї Бардо (2010 р.н.) та донечка Лейла (2012р.н.). І цей факт зайвий раз говорить про її добре серце.

І трохи про фільм "Невидима сторона", за роль у якому Сандра Буллок стала володаркою премії "Оскар" у номінації "Найкраща актриса".

Фільм засновано на реальних подіях. Молодий афроамериканець втрачає помешкання. Його забирає до себе добра християнська родина. Майкл - хороша людина, добрий, високий та сильний. Він починає виступати в іграх американського футболу за шкільну команду. Завдяки титанічній праці та настирності Майкл вступає на бюджетне відділення до Університету Міссісіпі. Замість епілогу в кінці фільму творці карини покажуть реальні фрагменти із життя хлопця, який став прототипом героя фільму.