Про це президентка Молдови Мая Санду заявила 13 лютого на пресконференції щодо безпеки країни, передає NewsMaker.

"План (Росії – ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей із військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - розповіла вона.

За її словами, про це свідчать передані президентом України Володимиром Зеленським документи.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - сказала Санду.

Нагадаємо, що 9 лютого на засіданні Європейської ради президент України Володимир Зеленський заявив, що передав Санду документи про наміри Москви щодо Молдови.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", - розповів президент України.

Володимир Зеленський додав, що він не знає, чи віддала Москва наказ діяти саме за цим планом, однак в ньому впізнається те, що РФ збиралася робити.

"Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема в Європі", - додав президент.