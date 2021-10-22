Санкційний список криміналітету: Монастирський назвав помилки, яких припустились щодо 108 осіб

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у ВР, передає Еспресо.TV.

"Щодо технічних виправлень, які були здійсненні РНБО. Дійсно, МВС було проведено оцінку виконання санкцій і були виявлені технічні зміни у прізвищах, зокрема, латиницею. Там, де певні літери не відповідали тим даним, які знаходяться в закордонних паспортах цих громадян. Десь була змінена або не відповідала дата народження, десь було вказано інше громадянство", - заявив Монастирський.

За його словами, всього таких технічних виправлень було зроблено 108.

"У жодному випадку не було виключено цих осіб, кримінальних авторитетів, і частина це вори в законі. Це і призведе до того, що санкції будуть діяти більш активно, ефективно. Ці всі помилки були передані до Нацбанку і банківських установ для того, щоб були заблоковані рахунки цих осіб, у разі якщо вони не були заблоковані через ці технічні неточності", - повідомив очільник МВС.

Монастирський зауважив, що була проведена службова перевірка і внаслідок чого було звільнено цілий ряд осіб з Нацполіції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.





Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у рішенні Радбезу було зроблено 108 помилок щодо введення санкцій проти кримінальних авторитетів і це була помилка МВС.

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