Санкційний список криміналітету: Монастирський назвав помилки, яких припустились щодо 108 осіб
Очільник МВС Денис Монастирський назвав список помилок, яких припустились при формуванні санкційного списку криміналітету
Про це він повідомив під час години запитань до уряду у ВР, передає Еспресо.TV.
"Щодо технічних виправлень, які були здійсненні РНБО. Дійсно, МВС було проведено оцінку виконання санкцій і були виявлені технічні зміни у прізвищах, зокрема, латиницею. Там, де певні літери не відповідали тим даним, які знаходяться в закордонних паспортах цих громадян. Десь була змінена або не відповідала дата народження, десь було вказано інше громадянство", - заявив Монастирський.
За його словами, всього таких технічних виправлень було зроблено 108.
"У жодному випадку не було виключено цих осіб, кримінальних авторитетів, і частина це вори в законі. Це і призведе до того, що санкції будуть діяти більш активно, ефективно. Ці всі помилки були передані до Нацбанку і банківських установ для того, щоб були заблоковані рахунки цих осіб, у разі якщо вони не були заблоковані через ці технічні неточності", - повідомив очільник МВС.
Монастирський зауважив, що була проведена службова перевірка і внаслідок чого було звільнено цілий ряд осіб з Нацполіції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у рішенні Радбезу було зроблено 108 помилок щодо введення санкцій проти кримінальних авторитетів і це була помилка МВС.
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