СБУ оголосила підозру у держзраді ексочільнику одного із районів на Херсонщині
Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді ексучаснику "Партії регіонів", який очолював один з районів у Херсонській області
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Спецслужба повідомляє, що зараз він перебуває в окупованому Криму і сприяє росіянам.
За інформацією СБУ, що чоловік перебрався одразу після окупації Криму.
"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний створив ГО для "об’єднання кримськотатарського народу".
Слідчі встановили, що метою цієї організації є:
- цілеспрямована агітація населення, зокрема кримських татар, щодо визнання легітимності анексії Криму Росією;
- агітація щодо визнання російських органів РФ;
- спонукання жителів півострову до участі у роботі органів влади РФ;
- агітація за участь у виборах до органів окупаційної влади та у виборах президента РФ.
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