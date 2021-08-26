СБУ оголосила підозру у держзраді ексочільнику одного із районів на Херсонщині

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Спецслужба повідомляє, що зараз він перебуває в окупованому Криму і сприяє росіянам.

За інформацією СБУ, що чоловік перебрався одразу після окупації Криму.



"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний створив ГО для "об’єднання кримськотатарського народу".

Слідчі встановили, що метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема кримських татар, щодо визнання легітимності анексії Криму Росією;

агітація щодо визнання російських органів РФ;

спонукання жителів півострову до участі у роботі органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до органів окупаційної влади та у виборах президента РФ.