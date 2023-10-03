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СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину

3 жовтня, 2023 вiвторок
11:50
Кримінал

СБУ повідомила про підозру 34-річному уродженцю Новограда-Волинського (нині – Звягеля), який у 2014 році допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, із 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій Військово-Морських Сил ЗС України (дислокувався в АР Крим). Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг ворогу встановити контроль над єдиною українською субмариною. Він відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна "Запоріжжя" на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік присягнув ЗС Росії, отримав російський паспорт і продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ. Пізніше його звільнили "через службову невідповідність", нині він працює на одному з підприємств Росатома.

СБУ заочно повідомила йому про підозру в держзраді, стаття передбачає до 15 років ув’язнення.

"Наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби", - зазначили в СБУ.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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