СБУ відкрила 328 справ про посягання на цілісність України та тероризм з початку року

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Всього за даними кримінальними провадженнями було оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Серед них:

колишній "заступник міністра інформації ДНР" В. Пряхін,

проросійський блогер А.Шарій,

двоє громадян, причетних до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.

Крім того, за участі СБУ з початку 2021 року було розкрито три спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих "Л/ДНР" поблизу лінії розмежування у районі проведення ООС.

З метою протидії міжнародному тероризму СБУ у 2021 році заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ – учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".

Примусово було повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі-Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів.