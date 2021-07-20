СБУ відкрила 328 справ про посягання на цілісність України та тероризм з початку року
З початку 2021 року Служба безпеки України відкрила 328 кримінальних проваджень за посягання на територіальну цілісність України та створення терористичних груп чи організацій
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Всього за даними кримінальними провадженнями було оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Серед них:
- колишній "заступник міністра інформації ДНР" В. Пряхін,
- проросійський блогер А.Шарій,
- двоє громадян, причетних до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.
З метою протидії міжнародному тероризму СБУ у 2021 році заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ – учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".
Примусово було повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі-Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів.
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