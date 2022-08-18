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СБУ викрила керівників анонімних "мінерів", які тероризували Україну масовою розсилкою

18 серпня, 2022 четвер
19:47
Кримінал анонімні повідомленя про замінування

Двох керівникам злочинних угрупувань, які тероризували Україну масовою розсилкою повідомленні про замінування, повідомили про підозру

Про це інформує Служба безпеки України.

"СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні. 

Зловмисники активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення Росії. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового повідомлення про "мінування" інфраструктурних об’єктів на Заході країні.

Слідство встановило, що аноніми причетні до розповсюдження фейків про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів і ТРЦ по всій Україні.

"Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж - мали достатні знання в ІТ-сфері та діяли злагоджено і професійно", - роз'яснюють в СБУ. 

Підозрювані відправляли анонімні електронні листи з використанням програм для приховування місцеперебування, підбурювали у соцмережах користувачів поширювати фейки та організовували зашифровані чати, де пропонували гроші за розсилку.

"Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів", - додають правоохоронці.

Нині двом членам угрупування повідомлено про підозру.

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СБУ
терорист
війна з Росією
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