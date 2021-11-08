СБУ викрила учасників угруповання, які прикидались працівниками спецслужби і “вибивали” кошти з посадовців

Про це повідомляє СБУ.



За результатами досудового розслідування, учасники групи систематично “вибивали” кошти з посадовців та підприємців регіону. Вони пропонували уникнути відповідальності за вигадані правопорушення за грошові “внески”.



За інформацією СБУ, угруповання діяло на Сумщині протягом кількох місяців.



Співробітники спецслужби задокументували, як учасники групи вимагали $12,5 тис. від чиновника держпідприємства за непритягнення до кримінальної відповідальності за вигадане правопорушення. Їх затримали, коли ті отримували від потерпілого частину обумовленої суми - $5 тис.







Під час обшуків правоохоронці СБУ вилучили підроблені посвідчення співробітників Служби безпеки, $5 тис., банківські картки, смартфони та SIM-картки.







Слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення злочинних схем, тривають. За ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України розпочали кримінальне провадження.



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