СБУ викрила угруповання, яке "вербувало" моряків для перевезення нелегалів
Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання у Миколаївській області
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Зловмисники "вербували" моряків і змушували працювати на суднах, що доставляли нелегалів із Азії до країн ЄС.
За даними, схему організували українець та громадянин Туреччини.
"Жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами для моряків.
Їм обіцяли високооплачувану роботу. Для підтвердження "надійності" морякам сплачували $3 тис. авансу
За даними слідства, в угрупованні було щонайменше 6 осіб.
Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. – аванс моряку.
На рахунку угруповання – п’ять "партій" українців за кордон. Серед них 5 осіб ув’язнено в країнах ЄС.
Оперативники зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон.
Наразі одного з організаторів та його спільник затримано. Їм повідомлено про підозру в торгівлі людьми.
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