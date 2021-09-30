СБУ викрила угруповання, яке "вербувало" моряків для перевезення нелегалів

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Зловмисники "вербували" моряків і змушували працювати на суднах, що доставляли нелегалів із Азії до країн ЄС.

За даними, схему організували українець та громадянин Туреччини.

"Жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами для моряків.



Їм обіцяли високооплачувану роботу. Для підтвердження "надійності" морякам сплачували $3 тис. авансу

За даними слідства, в угрупованні було щонайменше 6 осіб.

Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. – аванс моряку.

На рахунку угруповання – п’ять "партій" українців за кордон. Серед них 5 осіб ув’язнено в країнах ЄС.

Оперативники зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон.

Наразі одного з організаторів та його спільник затримано. Їм повідомлено про підозру в торгівлі людьми.



