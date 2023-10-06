СБУ виманила із Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим завданням підозрюваного було створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з терористами.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваним виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої ПМР. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім він отримав підвищення і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.

"У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований представниками місцевого "МДБ", - повідомили правоохоронці.

Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році розпочинати виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.