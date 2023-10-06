СБУ виманила із Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ
Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала на Одещині російського агента"Скіфа"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Ворожим завданням підозрюваного було створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.
Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з терористами.
"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваним виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої ПМР. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім він отримав підвищення і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.
"У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований представниками місцевого "МДБ", - повідомили правоохоронці.
Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році розпочинати виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Крім того, у Ріному судитимуть народну артистку, яка брала участь в концерті, присвяченому окупації частини території України.
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