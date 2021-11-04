СБУ встановила хакерів ФСБ: вони здійснили понад 5 тис. кібератак на держоргани України

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією служби, хакерське угруповання "ARMAGEDON" - це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно "працював" в Україні. Його координує 18 Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) у Москві.



Від початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався "заразити" понад 1,5 тисячі урядових комп’ютерних систем.



Зазначається, що хакери створювали шкідливе програмне забезпечення та масово розсилали повідомлення нібито від державних органів. Це міг бути, наприклад, електронний лист із підписом "Звіт". Як тільки користувач відкривав його, девайс уражав вірус і хакери отримували до пристрою віддалений доступ. Потім вони копіювали з нього інформацію.



Крім контролю над об’єктами критичної інфраструктури (електростанціями, системами тепло- та водопостачання), метою хакерів було викрадення розвідувальних даних і проведення акцій інформаційно-психологічного впливу.





До угрупування, за даними СБУ, причетні Олександр Склянко, Микола Черних, Антон Страченко, Олександр Мірошниченко та Олег Сущенюк. П'ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



СБУ також оприлюднила телефонні розмови, на яких учасники угрупування Микола Черних та Олександр Склянко обговорюють деталі атак.



114 (шпигунство);

361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

361.1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб притягнути співробітників ФСБ РФ до відповідальності за статтями: