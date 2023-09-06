СБУ затримала 4 посадовців митних органів, їх підозрюють у корупційних схемах

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одній чиновниці слідчі вже повідомили про підозру. Керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів у місцевого підприємця. Натомість вона обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також правоохоронці затримали митників, які за гроші "допомагали" бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою", а також "обходити" обов’язкові імпортні платежі.

Затримання в Одесі

Зазначається, що в Одесі затримали заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який "занижував" для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

За даними СБУ, він щомісяця проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких оцінював у 500 доларів.

Затримання у Львові

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець", який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.

У разі відмови затриманий погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

Затримання у Житомирі

"За матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.