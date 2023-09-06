В Україні арештували майно російського олігарха Андрія Комарова на майже 3 млн грн

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що одне з українських підприємств намагалося розмитнити вантаж з металом, власником якого є компанія російського мільярдера Комарова.

Від 19 жовтня 2022 року РНБО застосувало до нього санкції строком на 10 років, зокрема, обмеження торговельних операцій.

Металопродукція, виготовлена російською компанією "Кіберсталь", прибула до Харківщини перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість вона не була розмитнена та перебувала на складах української митниці.

Водночас вже у 2023 році українська компанія, використовуючи фірми-прокладки, намагалась розмитнити російський товар, але через своєчасне реагування прокуратури та ДБР зробити це не вдалось.

Наразі триває передача російського майна в управління АРМА.