СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував близько 2 млрд рублів у декілька російських військових заводів: "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Олігарху Фрідману підконтрольний російський фінансово-інвестиційний консорціум "Альфа-Груп", прибуток від якого він й використовував для фінансування злочинних проєктів РФ для війни в Україні.

Саме він за власні бізнесові кошти сприяв масовому розповсюдженню сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову, а також, збір і постача матеріально-технічної допомоги для російських окупантів, які воюють в Україні.

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Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

У СБУ додали, що Фрідман також допоміг ФСБ провести мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України за допомогою власного телекомунікаційного підприємства.

СБУ повідомила Фрідману про підозру за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Наразі проводять заходи для притягнення олігарха до відповідальності, адже він перебуває за кордоном. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про Михайла Фрідмана і його активи

У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в "Альфа-банку" за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) зняло з російського олігарха Михайла Фрідмана два з трьох звинувачень.

4 травня ВВС повідомило, що ABH Holdings продає в Росії компанії Альфа-банк та Альфа Страхування та інші активи у країні, щоби вивести його власника, Михайла Фрідмана, з-під санкцій

Сполучені Штати ввели санкції проти чотирьох російських олігархів, у тому числі проти співвласників "Альфа-банку" Михайла Фрідмана й Петра Авена.

Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.