СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману
СБУ зібрала докази про злочини російського олігарха Михайла Фрідмана, який фінансує війну Росії проти України, та повідомила йому про підозру
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував близько 2 млрд рублів у декілька російських військових заводів: "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.
Олігарху Фрідману підконтрольний російський фінансово-інвестиційний консорціум "Альфа-Груп", прибуток від якого він й використовував для фінансування злочинних проєктів РФ для війни в Україні.
Саме він за власні бізнесові кошти сприяв масовому розповсюдженню сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову, а також, збір і постача матеріально-технічної допомоги для російських окупантів, які воюють в Україні.
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Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.
У СБУ додали, що Фрідман також допоміг ФСБ провести мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України за допомогою власного телекомунікаційного підприємства.
СБУ повідомила Фрідману про підозру за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Наразі проводять заходи для притягнення олігарха до відповідальності, адже він перебуває за кордоном. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Що відомо про Михайла Фрідмана і його активи
У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в "Альфа-банку" за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) зняло з російського олігарха Михайла Фрідмана два з трьох звинувачень.
4 травня ВВС повідомило, що ABH Holdings продає в Росії компанії Альфа-банк та Альфа Страхування та інші активи у країні, щоби вивести його власника, Михайла Фрідмана, з-під санкцій
Сполучені Штати ввели санкції проти чотирьох російських олігархів, у тому числі проти співвласників "Альфа-банку" Михайла Фрідмана й Петра Авена.
Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.
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