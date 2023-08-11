США ввели санкції проти співзасновників "Альфа-Груп" Фрідмана й Авена
Сполучені Штати ввели санкції проти чотирьох російських олігархів, у тому числі проти співвласників "Альфа Банку" Михайла Фрідмана й Петра Авена
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
Зазначається, що нові санкції запроваджені проти Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана, Олексія Кузьмічова, а також проти Російського союзу промисловців і підприємців. Ця організація займається технологічним сектором економіки РФ й сприяє імпортозаміщенню
"Багаті російські еліти повинні відмовитися від думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, поки Кремль веде війну проти українського народу", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.
Тепер всі активи підсанкційних росіян, що знаходяться на території Сполучених Штатів або перебувають під володінням або контролем громадян США, заблоковані.
- Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії, у тому числі проти наукових установ зі складу Російської академії наук (РАН).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе