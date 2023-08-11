США ввели санкції проти співзасновників "Альфа-Груп" Фрідмана й Авена

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Зазначається, що нові санкції запроваджені проти Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана, Олексія Кузьмічова, а також проти Російського союзу промисловців і підприємців. Ця організація займається технологічним сектором економіки РФ й сприяє імпортозаміщенню

"Багаті російські еліти повинні відмовитися від думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, поки Кремль веде війну проти українського народу", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Тепер всі активи підсанкційних росіян, що знаходяться на території Сполучених Штатів або перебувають під володінням або контролем громадян США, заблоковані.