Велика Британія зняла з російського олігарха Фрідмана частину звинувачень, - FT
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) зняло з російського олігарха Михайла Фрідмана два з трьох звинувачень
Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.
Тепер російського олігарха підозрюють тільки у відмиванні коштів. Натомість з Михайла Фрідмана зняли підозри у змові для обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.
Представник NCA заявив, що агентство більше проводить згаданих розслідувань щодо "багатого 58-річного росіянина", при цьому не вказавши його імені.
- У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
- Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
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