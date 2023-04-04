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Велика Британія зняла з російського олігарха Фрідмана частину звинувачень, - FT

4 квітня, 2023 вiвторок
15:11
Кримінал Михайло Фрідман

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) зняло з російського олігарха Михайла Фрідмана два з трьох звинувачень

Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.

Тепер російського олігарха підозрюють тільки у відмиванні коштів. Натомість з Михайла Фрідмана зняли підозри у змові для обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Представник NCA заявив, що агентство більше проводить згаданих розслідувань щодо "багатого 58-річного росіянина", при цьому не вказавши його імені. 

  • У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
  • Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.

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