Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.

Тепер російського олігарха підозрюють тільки у відмиванні коштів. Натомість з Михайла Фрідмана зняли підозри у змові для обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Представник NCA заявив, що агентство більше проводить згаданих розслідувань щодо "багатого 58-річного росіянина", при цьому не вказавши його імені.