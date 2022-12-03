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У Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ

3 грудня, 2022 субота
17:07
Новини Михайло Фрідман

Національна агенція Великої Британії з боротьби зі злочинністю (National Crime Agency, NCA) провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту заможного російського бізнесмена

Той підозрюється у таких злочинах як відмивання грошей, змова з метою введення в оману британського Міністерства внутрішніх справ і змову з метою надання неправдивих свідчень, інформує у суботу, 3 грудня 2022 року, офіційний сайт відомства.

 "58-річного чоловіка заарештували в четвер (1 грудня) у його багатомільйонній резиденції в Лондоні", - зазначають британські правоохоронці.

Окрім нього також було затримано його спільників віком 35 й 39 років.

35-річний затриманий мав сумку з "тисячами фунтів готівкою".

"Третій чоловік у віці 39 років є колишнім хлопцем нинішнього партнера бізнесмена (головного фігуранта - ред.", - йдеться в пресрелізі NCA

До операції було залучено понад 50 офіцерів.

Під час обшуку бул овилучено "низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки"

Усі троє затриманих "були опитані NCA та звільнені під заставу".

Новина доповнюється

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