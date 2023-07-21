Україна націоналізувала "Сенс банк"
Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.
Від сьогодні банк стає державним під управлінням Мінфіну.
"Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (далі — АТ "СЕНС БАНК") у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в документі.
Згідно з постановою, "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ "Сенс Банку".
Мінфіну доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ "СЕНС БАНК". Видатки на придбання акцій здійснять із бюджетних коштів, передбачених Мінфіну на його утримання. Відомство має забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.
- 20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
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