Україна націоналізувала "Сенс банк"

Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Від сьогодні банк стає державним під управлінням Мінфіну.

"Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (далі — АТ "СЕНС БАНК") у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ "Сенс Банку".

Мінфіну доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ "СЕНС БАНК". Видатки на придбання акцій здійснять із бюджетних коштів, передбачених Мінфіну на його утримання. Відомство має забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.