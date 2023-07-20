Зеленський попросив Кабмін негайно розібратися із Сенс Банком, який належить російським олігархам
Президент України Володимир Зеленський доручив Уряду розглянути пропозиції Нацбанку, який 20 липня вивів Сенс Банк з ринку та попросив його націоналізувати
Про це Зеленський заявив 20 липня під час щоденного звернення, повідомляє Офіс президента.
"Сьогодні є й важливе рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам – вони під санкціями в різних юрисдикціях", - сказав Зеленський.
Він закликав Кабмін негайно розібратися з банком, власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
"Були застосовані санкції РНБО. І тепер буде правильно, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи. В інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості", - наголосив Зеленський.
НБУ 20 липня 2023 року вивів з ринку Сенс Банк, який раніше мав назву Альфа Банк Україна. Також Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів з проханням націоналізувати фінустанову, яка має в Україні близько 130 відділень і обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОП.
На підставі рішення правління НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 липня запроваджує в Сенс Банку тимчасову адміністрацію.
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