Про це пише BBC, з посиланням на заяву члена ради директорів люксембурзького холдингу ABH Ендрю Бакстера, яка є у розпорядженні редакції.

"Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших операцій: продаж, редоміціляція [переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої] або реструктуризація з виділенням бізнесу", - йдеться у заяві Бакстера.

У березні про плани вивести всі російські активи з "недружньої" юрисдикції розповідав BBC співрозмовник, близький до Фрідмана:

"Зараз неможливо вести бізнес і тут, і там. Ми чекали, що "залізна завіса" закриється з нашого боку, але вона щільніше закрилася з того боку, тому бізнес вести і в Росії, і на Заході неможливо".

Він додав: "Всі компанії "Альфа-груп" йдуть дорогою редоміциляції. Процес непростий і нешвидкий, він пов'язаний з бюрократичними перешкодами - як із внутрішніми, так і зовнішніми. Але ми йдемо цією дорогою, і активи будуть редоміцилюватися".

Фрідман та його партнер Авен залишили Росію одразу після початку війни з Україною. Проте вони опинилися у списках санкцій Великобританії та ЄС.

Обидва бізнесмени активно домагаються зняття з себе санкцій. Як писала Financial Times, вони готові буквально на все заради цього.

Фрідман живе у Лондоні і послідовно заперечує будь-які близькі зв'язки із Кремлем. У 2019 році Forbes називав його найбагатшим жителем Лондона (його статки журнал оцінював у $15 млрд).

Фрідман, Авен та їхні партнери створили банк на початку 1990-х років. Нині це найбільший приватний банк у Росії. Як пише Financial Times, бізнесмени отримали сигнал про те, що продаж банку допоможе їм вийти із списків санкцій.

Сума угоди, як стверджувала FT, становила "загалом $2,3 млрд". Це в кілька разів нижче за довоєнну ціну банку. Покупцем, за даними газети, мав стати Андрій Косогов – давній діловий партнер Фрідмана та Авена. Він підтвердив газеті угоду, що готується.

Другим великим активом, якого прагнуть позбутися Фрідман та Авен є компанія "Альфа Страхування".

2 травня вийшло розслідування проєкту "Схеми" української служби "Радіо Свобода". У ньому йшлося, що Альфа Страхування страхує російську військову техніку.

Бакстер пояснював, що в ситуації з Альфа Страхуванням акціонери, які перебувають під санкціями, повністю відрізані від управління компанією. За його словами, у деяких випадках ABH Holding через суд намагаються вимагати доступу до інформації про дії компаній.

"Альфа Страхування" займає велику частку ринку страхування автомобілів у Росії в цілому близько 25%, додав він.

Відзначимо, що в Україні продовжує діяти інший актив люксембурзького холдингу - Sense Bank (до війни він мав назву Альфа-банк).