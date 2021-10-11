СБУ затримала росіянина, який був топчиновником в окупованому Криму

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Він прибув на півострів після окупації і відповідав за розбудову інфраструктурної галузі, у тому числі для швидкої мілітаризації Криму.

Чоловік приїхав з Росії для розбудови інфраструктурних проектів.



За даними слідства, у 2014-2017 роках функціонер працював керівником незаконних структур на базі українських підприємств.

Він активно сприяв незаконному захопленню майна та його використанню для розбудови інфраструктури.

Йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту РФ.

Чоловік брав участь у нарадах під головуванням псевдоглави окупованого піаострова Аксьонова. У ході цих зустрічей топчиновник звітував про виконання обов’язків й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів.

У вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) КК України та скеровано обвинувальний акт до суду.