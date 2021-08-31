СБУ затримала учасника "Самооборони Криму", який сприяв окупації півострова

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Колишній мешканець Ялти зі зброєю в руках патрулював українські міста на допомогу окупантам.

У лютому-березні 2014 року він брав активну участь у протидії акціям і залякуванні мешканців півострова, які підтримували Україну.

Сприяння зловмисника окупантам призвело до того, що він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Росії.

Контррозвідка затримала чоловіка після його приїзду на материкову частину України.

Йому оголошено про підозру за створення НЗФ та вирішується питання щодо запобіжного заходу.