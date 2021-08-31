СБУ затримала учасника "Самооборони Криму", який сприяв окупації півострова
Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Херсонській області учасника незаконного збройного формування "Ялтинська рота народної самооборони Криму"
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Колишній мешканець Ялти зі зброєю в руках патрулював українські міста на допомогу окупантам.
У лютому-березні 2014 року він брав активну участь у протидії акціям і залякуванні мешканців півострова, які підтримували Україну.
Сприяння зловмисника окупантам призвело до того, що він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Росії.
Контррозвідка затримала чоловіка після його приїзду на материкову частину України.
Йому оголошено про підозру за створення НЗФ та вирішується питання щодо запобіжного заходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.51Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе