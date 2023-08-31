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СБУ затримала українських бізнесменів, яких підозрюють у продажі втридорога танкових двигунів для ЗСУ

31 серпня, 2023 четвер
12:52
Кримінал СБУ викрила бізнесменів, які хотіли нажитися на війні в Україні

Служба безпеки України викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ у тричі дорожче

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці своєчасно заблокували цю схему і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Під час обшуків складського приміщення у бізнесменів вилучили танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування. Їм може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Україна
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Війна з Росією
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