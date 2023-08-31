СБУ затримала українських бізнесменів, яких підозрюють у продажі втридорога танкових двигунів для ЗСУ
Служба безпеки України викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ у тричі дорожче
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці своєчасно заблокували цю схему і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
Під час обшуків складського приміщення у бізнесменів вилучили танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування. Їм може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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