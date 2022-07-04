Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у телеграм.

За його словами, співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих російських агентів, які розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ.

"Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів інформаторами. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору за допомогою текстових повідомлень і фотоматеріалів із координатами", - сказав Дехтяренко.

Правоохоронці під час обшуків виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами незаконних дій.

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування, додав Дехтяренко.

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