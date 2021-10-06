Scandinavian Airlines відкрила прямий рейс з Києва у Стокгольм

Про це пише avianews.



Згідно з повідомленням, SAS з 4 жовтня з'єднає Київ прямим рейсом зі Стокгольмом. Польоти заплановані з частотою раз на тиждень по четвергах з аеропорту Бориспіль у головний аеропорт Швеції - Арланда, який знаходиться у 40 км від центра міста.



Зазначається, що на лінії Київ - Стокгольм SAS задіє середньомагістральні літаки нового покоління Airbus A232neo, які можуть перевозити 180 пасажирів. Авіакомпанія почала отримувати їх з заводу у 2016 році. Час у дорозі на такому авіалайнері складатиме 2,5 годин.



За даними видання, літак вилітатиме зі Стокгольма у 9:45 та прилітатиме у Київ о 13:10. З Київа він вилітатиме о 14:00 і прилітатиме у Стокгольм о 15:35.



Переліт в обидві сторони обійдеться від 201 євро. У вартість включена ручна поклажа вагою до 8 кг. Її габарити не мають перевищувати 55х40х23 см.



У виданні нагадали, що Київ - Стокгольм стане другим маршрутом SAS в Україну. Зараз авіакомпанія літає у аеропорт Бориспіль зі столиці Норвегії міста Осло.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb