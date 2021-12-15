Семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Гамільтон отримав титул лицаря-бакалавра
У середу, 15 грудня, британський автогонщик Льюїс Гамільтон отримав лицарське звання від принца Уельського Чарльза
Про це повідомляє instagram Британської королівської сім'ї.
"Встаньте, сер Льюїс Гамільтон! Семиразовий чемпіон світу "Формули-1" отримав лицарське звання від принца Уельського на сьогоднішній церемонії інвеститури, що відбулася у Віндзорському замку", - йдеться у дописі.
Минулого року Гамільтон був включений до новорічного нагородного листа королеви Великої Британії.
Довідка: Лицар-бакалавр - у британській системі нагород і почесних звань титул людини, посвяченої монархом в лицарі, але не як учасник організованих лицарських орденів Сполученого Королівства. Серед відомих людей такий титул отримали Елтон Джон, Пол Маккартні, Ентоні Гопкінс, Террі Пратчетт, Ієн Маккеллен, Алекс Фергюсон, Рідлі Скотт та інші.
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