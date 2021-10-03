Серед католицьких священників у Франції за 70 років виявили 3 тис. педофілів, - Le Figaro
Незалежна комісія зі злочинів сексуального характеру стверджує, що у французькій католицькій церкві. починаючи з 1950-х років, служило близько 3 тис. педофілів
Про це повідомляє Le Figaro.
За словами глави Незалежної комісії зі злочинів сексуального характеру в церкві (CIASE) Жан-Марка Сові, в католицьких храмах у Франції за останні 70 років служило близько 3 тис. педофілів.
"Між 2900 і 3200. І це мінімальні оцінки" - сказав Сові та додав, що загалом за ці роки священниками та релігійними діячами католицької церкви у Франції були близько 115 тис. осіб.
Комісія два з половиною роки вивчала архіви церкви, поліції і преси, а також проводила бесіди з очевидцями. Підсумком цієї роботи стане доповідь, яка буде опублікована 5 жовтня.
Додатки до висновків комісії налічують близько 2,5 тис. сторінок. У своїй доповіді комісія також оцінить кількість жертв педофілів та порівняє поширеність сексуального насильства в церкві з кількістю випадків в інших установах - спортивних асоціаціях, школах, а також в сім'ях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе