Серед католицьких священників у Франції за 70 років виявили 3 тис. педофілів, - Le Figaro

Про це повідомляє Le Figaro.

За словами глави Незалежної комісії зі злочинів сексуального характеру в церкві (CIASE) Жан-Марка Сові, в католицьких храмах у Франції за останні 70 років служило близько 3 тис. педофілів.

"Між 2900 і 3200. І це мінімальні оцінки" - сказав Сові та додав, що загалом за ці роки священниками та релігійними діячами католицької церкви у Франції були близько 115 тис. осіб.

Комісія два з половиною роки вивчала архіви церкви, поліції і преси, а також проводила бесіди з очевидцями. Підсумком цієї роботи стане доповідь, яка буде опублікована 5 жовтня.

Додатки до висновків комісії налічують близько 2,5 тис. сторінок. У своїй доповіді комісія також оцінить кількість жертв педофілів та порівняє поширеність сексуального насильства в церкві з кількістю випадків в інших установах - спортивних асоціаціях, школах, а також в сім'ях.

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