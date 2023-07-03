Сергій Алєксєєв заявив про політичну розправу через захист Кличка та Атрошенка, а також депутатів "Євросолідарності"

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Сергій Алєксєєв в коментарі журналістам перед засіданням суду щодо обрання запобіжного заходу, пише сайт партії "ЄС".

"Це – дійсно розправа над опозицією. У нас на 27 народних депутатів нашої фракції десь 100 кримінальних проваджень. Вибачте, це ненормально", – сказав він.

"Адвокати юридичної фірми, яку я заснував, захищають депутатів "Європейської Солідарності" – зокрема, Софію Федину, Артура Герасимова. Також вони були захисниками міського голови Чернігова Владислава Атрошенка", – нагадав Алєксєєв.

Народний депутат також зазначив, що був основним доповідачем щодо повноважень міського голови Києва Кличка. "Я був доповідачем в Конституційному Суді щодо конституційного подання, основним доповідачем щодо повноважень мера Києва. Що мер, який обраний народом, є очільником КМДА. Щобільше, я був автором альтернативного законопроєкту, де всі повноваження переходять до мера. Ми розуміємо, що все через це відбувається", – додав Алєксєєв.

"Якби був хоч якийсь матеріал, то звинувачували б у взятті хабаря. А оскільки немає жодного матеріалу, то звинувачують у шахрайстві. Це смішне звинувачення", – зауважує Алєксєєв.

Він повідомив, що силовики використали для провокації особу, яка знаходиться фактично в заручниках влади через загрозу екстрадиції до Німеччини. "В обмін на те, щоб не екстрадувати до Німеччини, а йому там загрожує 15 років позбавлення волі, він, на жаль, погодився на таке брудне замовлення", – зазначив народний депутат.

Сергій Алєксєєв зазначив, що підсудність справи сумнівна, тому адвокати будуть працювати на забезпечення виправдувального вироку або закриття справи. "Щодо підсудності, то вона більш ніж сумнівна, ми про це теж будемо казати і йти покроково. Ми будемо боротися за справедливість до кінця, поки все це не закінчиться або виправдувальним вироком, або закриттям кримінальної справи, бо там справи немає", – резюмував він.

Офіс генпрокурора повідомив депутату від партії "Європейська Солідарність" Алєксєєву про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нині за місцем проживання підозрюваного працюють правоохоронці.

За даними слідства, депутат шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини. Йдеться про 50 тисяч доларів (1,8 мільйона гривень). Він нібито обіцяв іноземцю сприяти в уникненні екстрадиції, для цього "гарантував" використати власні зв’язки в суді.

Правоохоронці зафіксували, як Алєксєєв одержав 30 тисяч доларів. А перед цим, як зазначають в ОГП, він отримав ще 20 тисяч доларів