Сестри Cавченко намагалися в'їхати до України за допомогою підроблених COVID-сертифікатів

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство.

“В аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції”, - йдеться у повідомленні.

За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишню народну депутатку Надію Савченко та її сестру Віру.



22 жовтня під час години запитань до уряду у Раді очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що йдеться про Надію Савченко.







