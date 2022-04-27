Сєвєродонецький священник передавав окупантам інформацію про розташування й чисельність ЗСУ
У Свєвєродонецьку на Луганщині священник УПЦ МП надавав росіянам інформацію про розташування, чисельність і озброєння українських військових
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Учора, 26 квітня, у Сєвєродонецьку поліція перевірила телефон священника УПЦ МП. Правоохронці виявили листування з окупантами, у якому панотець передавав їм інформацію про чисельність, дислокацію й озброєння українських військових.
- Нагадаємо, у Гостомелі затримали диверсанта й пособника окупантів, яким виявився священник УПЦ МП.
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