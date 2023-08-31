"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику, у якому також перебували австрійський "Зальцбург", італійські "Мілан" та "Лаціо", португальська "Брага", сербська "Црвена Звезда", данський "Копенгаген" та ПСВ з Нідерландів. Ці команди не зможуть стати суперником "гірників".

В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі H. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".