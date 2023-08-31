"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів 2023/24
Сьогодні, 31 серпня, у Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2023/24. Своїх суперників у турнірі дізнався донецький "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику, у якому також перебували австрійський "Зальцбург", італійські "Мілан" та "Лаціо", португальська "Брага", сербська "Црвена Звезда", данський "Копенгаген" та ПСВ з Нідерландів. Ці команди не зможуть стати суперником "гірників".
В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі H. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".
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