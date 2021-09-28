"Шахтар" - "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Початок - о 19:45
"Шахтар" та "Інтер" зустрінуться у Києві на НСК "Олімпійський". Обидві команди невдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. Віцечемпіони України сенсаційно поступилися у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.
"Шахтар" та "Інтер" тричі зустрічалися у 2020 році. У півфіналі Ліги Європи міланці перемогли 5:0. На груповому раунді ЛЧ клуби двічі зіграли внічию 0:0.
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