Ще $3 млрд від США. У бюджет України надійшов транш раніше обіцяної допомоги

Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм.

Очільник Кабміну спочатку нагадав про сьогоднішнє рішення президента США надати новий пакет довгострокової військової допомоги для України: "Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!"

А потім повідомив, що сьогодні, 24 серпня, до бюджету надійшов великий транш з іншого пакету: "Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів".

Голова українського уряду наголосив, що це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Відзначимо, про отримання від США $3 млрд цієї грантової допомоги повідомив зранку 24 серпня міністр фінансів Сергій Марченко.

Згодом про інший пакет довгострокової військової допомоги для України оголосив Джо Байден.

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