"Ще більше зміцнює міжнародну підтримку України": Кулеба привітав посилену резолюцію ООН щодо Криму
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав ухвалення посиленої резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму
Про це він написав у Твіттері.
"Я вітаю посилену резолюцію ГА ООН щодо прав людини в Криму. Як окупаційна влада, Росія повинна припинити грубі порушення прав людини, звільнити незаконно затриманих громадян України, захистити права корінних кримських татар, зберегти культурну спадщину та навколишнє середовище", - зазначив голова МЗС.
Крім того, Дмитро Кулеба поядкував усім країнам - членам ООН за підтримку цього документа.
"Це ще більше зміцнює міжнародну підтримку України, оскільки Росія продовжує агресивні дії", - додав він.
За словами міністра, дуже важливо, що резолюція підтримує Кримську платформу.
"Україна й надалі буде просувати цей формат та його цілі", - пообіцяв Дмитро Кулеба.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.05
Купівля 27.05Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе