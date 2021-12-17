"Ще більше зміцнює міжнародну підтримку України": Кулеба привітав посилену резолюцію ООН щодо Криму

Про це він написав у Твіттері.



"Я вітаю посилену резолюцію ГА ООН щодо прав людини в Криму. Як окупаційна влада, Росія повинна припинити грубі порушення прав людини, звільнити незаконно затриманих громадян України, захистити права корінних кримських татар, зберегти культурну спадщину та навколишнє середовище", - зазначив голова МЗС.



Крім того, Дмитро Кулеба поядкував усім країнам - членам ООН за підтримку цього документа.



"Це ще більше зміцнює міжнародну підтримку України, оскільки Росія продовжує агресивні дії", - додав він.



За словами міністра, дуже важливо, що резолюція підтримує Кримську платформу.



"Україна й надалі буде просувати цей формат та його цілі", - пообіцяв Дмитро Кулеба.

I welcome the strengthened UNGA resolution on human rights in Crimea. As occupying power, Russia must stop gross human rights violations, release unlawfully detained Ukrainian citizens, protect rights of indigenous Crimean Tatars, preserve cultural heritage and environment 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021

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