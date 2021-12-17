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"Ще більше зміцнює міжнародну підтримку України": Кулеба привітав посилену резолюцію ООН щодо Криму

17 грудня, 2021 п'ятниця
09:00
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав ухвалення посиленої резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму

Про це він написав у Твіттері.

"Я вітаю посилену резолюцію ГА ООН щодо прав людини в Криму.  Як окупаційна влада, Росія повинна припинити грубі порушення прав людини, звільнити незаконно затриманих громадян України, захистити права корінних кримських татар, зберегти культурну спадщину та навколишнє середовище", - зазначив голова МЗС.

Крім того, Дмитро Кулеба поядкував усім країнам - членам ООН за підтримку цього документа.

"Це ще більше зміцнює міжнародну підтримку України, оскільки Росія продовжує агресивні дії", - додав він.

За словами міністра, дуже важливо, що резолюція підтримує Кримську платформу.

"Україна й надалі буде просувати цей формат та його цілі", - пообіцяв Дмитро Кулеба.

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Новини
ООН
права людини
МЗС
резолюцiя
Дмитро Кулеба
окупований Крим
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