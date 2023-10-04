Щеплення безоплатні: українські області отримали 10 тис. доз вакцини проти гепатиту А
До обласних центрів контролю та профілактики хвороб усіх регіонів України для безоплатних щеплень доставили 10 тисяч доз вакцини проти гепатиту А
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Враховуючи воєнні виклики, коли українцям разом із маленькими дітьми доводиться перебувати в укриттях, в місцях масового скупчення людей, часто з обмеженим доступом до чистої води, підвищується ризик виникнення й поширення інфекційних хвороб. Міністерство охорони здоров’я у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує можливість вакцинуватись безоплатно від інфекцій, щеплення проти яких є рекомендованими", - зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Зазначається, що МОЗ отримало вакцину в рамках співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. Її доставили до усіх областей України, зокрема тих, як мають високий ступінь ризику захворюваності - це регіони, де прогнозовані повені та паводки.
У МОН наголосили, що найефективнішими способами боротьби з гепатитом А є контроль та поліпшення санітарних умов (зокрема, доступу населення до чистої питної води), підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинація.
Вакцинація проти захворювання в Україні дозволена дітям від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців.
Довідково. Гепатит А, більш відомий як "хвороба Боткіна", – це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або під час близького контакту з хворим. В окремих випадках гепатит А спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та призводить до летальних випадків.
- Раніше дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки уряду Японії закупив та доставив в Україну три тисячі доз вакцин проти гепатиту А. Вона потрібна для регіонів, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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