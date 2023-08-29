ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії передав Україні 3 тис. доз вакцин проти гепатиту А
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки уряду Японії закупив та доставив в Україну три тисячі доз вакцин проти гепатиту А: вона потрібна для регіонів, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін вказав, що вакцинація може попередити гепатит А, проте щеплення проти цієї вірусної хвороби не входить до переліку профілактичних.
"Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендовані дітям та дорослим. Вакцина, яку надали міжнародні партнери, буде розподілена за потреби, враховуючи існуючі ризики на постраждалих територіях", - поінформував Кузін.
Вказано, що інфікуватись гепатитом А можна через вживання забрудненої питної води або продуктів, приготованих без дотримання санітарних норм.
Зазначається, що закупівля вакцини відбулася за запитом Міністерства охорони здоров'я України після підриву російськими терористами Каховської ГЕС.
"ЮНІСЕФ підтримує Міністерство охорони здоров'я України у запобіганні можливим спалахам інфекційних захворювань у постраждалих районах Херсонської та Миколаївської областей. Ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для їхнього здоровʼя внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської дамби", - прокоментував голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.
Довідково. Гепатит А - вірусна інфекція, що вражає печінку і може спричинити захворювання середнього і важкого ступеня. Симптоми включають лихоманку, нездужання, діарею, нудоту, дискомфорт у животі, темну сечу та жовтяницю. Частіше хворіють дорослі, тяжкі форми захворювання та летальні випадки теж більш ймовірні у старшому віці.
- 3 квітня ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Препарати було надано безкоштовно як гуманітарну допомогу.
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