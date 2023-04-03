Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, партію вакцин передали через підтверджені випадки кору в Україні.

"Ще 657 тисяч доз на підтримку Національної програми імунізації та надолуження пропущених щеплень згідно з Національним календарем щеплень ЮНІСЕФ надішле у квітні", - розповіли у відомстві.

Там нагадали, що специфічного лікування від кору не існує.

"Єдиний надійний захист від цієї хвороби – вакцинація. Дві дози — в 1 рік та у 6 років — забезпечують надійний захист", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що спалахи кору циклічні і стаються кожні 5–6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній було зафіксовано у 2017–2019 роках.