Щеплення після хвороби дає найкращий захист від коронавірусу, - МОЗ
Найвищий рівень захисту від COVID-19 спостерігається у людей, які перехворіли та після цього вакцинувалися
Про повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.
"Найвищий захист від COVID-19 мають ті, хто перехворів та після цього вакцинувався. Невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані", - йдеться у повідомленні.
МОЗ зазначає, що хронічні захворювання є показанням для вакцинації, адже організм таких людей вразливіший до вірусу, і вони мають вищий ризик ускладнень та смерті.
У міністерстві наголошують, що перед вакцинацією чи після неї не потрібно пити препарати, які розріджують кров, тому що вони мають побічні ефекти. Їх приймають тільки за призначенням лікаря.
- Нагадаємо, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 24 058 випадків захворювання на COVID-19, одужали - 21941 осіб, померли 750 людей.
- У четвер, 11 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що міністерство має намір розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації. Серед них, зокрема, працівники медичних закладів та органів місцевого самоврядування.
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