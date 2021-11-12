Щеплення після хвороби дає найкращий захист від коронавірусу, - МОЗ

Про повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.



"Найвищий захист від COVID-19 мають ті, хто перехворів та після цього вакцинувався. Невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані", - йдеться у повідомленні.





МОЗ зазначає, що хронічні захворювання є показанням для вакцинації, адже організм таких людей вразливіший до вірусу, і вони мають вищий ризик ускладнень та смерті.





У міністерстві наголошують, що перед вакцинацією чи після неї не потрібно пити препарати, які розріджують кров, тому що вони мають побічні ефекти. Їх приймають тільки за призначенням лікаря.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 24 058 випадків захворювання на COVID-19, одужали - 21941 осіб, померли 750 людей.

У четвер, 11 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що міністерство має намір розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації. Серед них, зокрема, працівники медичних закладів та органів місцевого самоврядування.