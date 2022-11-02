Що буде з Росією? Дискусія Київського безпекового форуму. НАЖИВО

Участь в дискусії беруть:

Міріам Ланська, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США).

Майкл Ходарковський, професор історії Чиказького університету Св. Лойоли.

Джеймс Шерр, старший співробітник Естонського інституту зовнішньої політики.

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Гголова Київського безпекового форуму.

Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

У центрі обговорення три головних запитання:

Про що свідчать останні заяви та терористичні дії російського диктатора та як їх оцінюють в світі? Як повинна реагувати міжнародна спільнота?

З чого розпочнеться розпад Російської імперії і яке майбутнє очікує Росію?

Яку відповідальність повинна понести Росія за злочини проти людства і як подолати глобальний виклик рашизму?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський безпековий форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой Азовсталі Святослав Паламар (Калина), заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Еплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен і багато інших відомих іноземних й українських діячів.

Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.