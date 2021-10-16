Що кажуть в ОРДО, аби не платити пенсії . Розповідають місцеві жителі
Жителі тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької області розповіли, як місцевий "центральний республіканський банк" відмовляє пенсіонерам у видачі "пенсійних карт"
Про це донеччани пишуть в соціальних мережах, повідомляє Еспресо.TV.
За їхніми даними, відмова обумовлена тим, що пенсіонери намагаються оформити карти по українським паспортом, зазначає DonPress.
"Відмовляють у видачі нової пенсійної картки з української паспорту! Вимагають "паспорт" "ДНР"! Хіба усі жителі "ДНР", і особливо пенсіонери, отримали "паспорт" "ДНР"? І що, український паспорт у "ДНР" заборонений, не дійсний? Відколи і за яким "указом"?" - обурені донеччани.
При цьому деякі пенсіонери скаржаться на те, що їм не хочуть видавати карту навіть за наявності "паспорту" "ДНР" - операціоністи радять їм оформляти видачу пенсії через листоношу.
"У мене особисто склалося враження, що є якийсь тихий указ затягувати всі процедури банківські", - скаржаться пенсіонери.
За словами донеччан, в ОРДО вже давно відмовляються проводити операції власникам виключно українського паспорта.
"Щоб зараз відкрити рахунок з української паспорту, обов'язково мати при собі адресну довідку хоча б" - пишуть користувачі.
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