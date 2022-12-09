Електромагнітна взаємодія, одна з чотирьох фундаментальних взаємодій, що лежать в основі функціонування Всесвіту — повністю на службі українців. Ми притягуємось один до одного електричною кооперацією, а чужі освітлені будинки притягують часом погляди наших великих і вологих, тремтячих, як у японських аніме, очей.

За короткі тижні українське суспільство масово перетворилось на електриків. Ми згрубша розібрались у функціонуванні електромереж і типах генераторів, навчились заживлювати роутери від павербанків і паяти під це відповідні кабелі.

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Ми набираємо електрику у павербанки наче в кишені та живимо нею свої смартфони й ноутбуки, як переливанням крові. Впорскуємо у них електроглюкозу. Тримаємо на системах штучної підтримки справжнього непідробного життя свої будинки та бізнеси.

Ми набираємо електрику у павербанки наче в кишені та живимо нею свої смартфони й ноутбуки, як переливанням крові. Впорскуємо у них електроглюкозу

Ми освітлюємо квартири новорічними гірляндами й запускаємо безумовне рефлекторне відчуття свята, яке дуже бентежно дисонує із вибухами надворі, а ми точно знаємо, що це не святкові феєрверки.

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Українці наново винайшли й освоїли електрику, банальну і незрозумілу силу, яка текла по дротах, іноді іскрила і взагалі мало кого цікавила. Але тепер ми знову, наче на початку 19-го сторіччя, заворожено дивимось на освітлені квартали й вражаємось наче фокусам.

Нам хочуть повторити холодну війну, але що можна вдіяти з нацією, в якої іскри з очей?

Країною, яка виглядає спокійними мирним трансформатором, але несе у собі мільйони кіловатів.

Нє влєзай – убйот.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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