У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони
Пресреліз
Що робити, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми при евакуації
Міжнародний Координаційний Штаб Допомоги Українцям, одним з напрямків діяльності якого є допомога при тимчасовій евакуації українців, в тому числі за кордон, зафіксував деякі випадки коли наші біженці ледь не потрапили в ситуаціі, пов’язані з торгівлею людьми
І закликає всіх біженців, особливо молодь та жінок з дітьми, бути уважними та дотримуватися простих правил :
- Тримайте при собі паспорт. Показуйте його лише прикордонникам під час проходження контролю. Бажано зберігати його не просто в сумці, а десь близько до тіла.
- Якщо є можливість — фотографуйте свій паспорт і надішліть фото людям, яким ви довіряєте.
- Не сідайте в машину наодинці.
- За можливості знайдіть інформацію, хто здійснюватиме перевезення. Сфотографуйте машину, її номер, за можливості — документи тих осіб, які організовують перевезення.
- Домовтеся про певне кодове слово, знак або сигнал, що буде означати небезпеку та потребу в допомозі.
- За найменших підозр повідомляйте в служби та/або організації: поліцію, прикордонникам, волонтерам, працівникам гуманітарних місій тощо.
- Польща Helpline +48 22 628 99 99
- Чехія +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77
- Болгарія 0800 186 76
- Словаччина (гаряча лінія для громадян України) +421 918 366 968
- Молдова 0 800 77777 (дзвінки з Молдови), +373 22 23 33 09 (дзвінки з-за кордону).
- Громадська організація La Strada Ukraine. Організація працює у декількох напрямках, один із них — протидія торгівлі людьми. 116 123 — національна гаряча лінія із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискримінації. За консультаціями, психологічною та правовою підтримкою також можна звертатися через Messenger, Telegram.
Інформаційна служба МКШДУ, www.dopomoga.org.ua, телефон гарячої лінії 380973183479.
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