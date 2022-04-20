Щонайменше 2 тис. родин в Ірпіні залишилися без житла, – голова Гуманітарного штабу Київської області

Про це повідомив голова Гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба в Телеграм.

"Мінімум 2 тисячі сімей залишилися без квартир у місті Ірпінь", – написав він.



Голова ОВА зазначив, що належить ще вирішити питання житла для тих, хто втратив свої оселі.



Кулеба застеріг, що повертатися в місто поки що зарано, хоча прибирання міста йде повним ходом і комунальні служби працюють. Втім, електроенергія відновлена тільки для половини міста.

"Повертатися рано, ще треба почекати", – зазначив він.



Нагадаємо, Ірпінь після перебування російських окупантів потрібно розмінувати.



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