Щонайменше 2 тис. родин в Ірпіні залишилися без житла, – голова Гуманітарного штабу Київської області
Електропостачання в Ірпіні підключене для половини міста, щонайменше 2 тис. родин залишилися без осель
Про це повідомив голова Гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба в Телеграм.
"Мінімум 2 тисячі сімей залишилися без квартир у місті Ірпінь", – написав він.
Голова ОВА зазначив, що належить ще вирішити питання житла для тих, хто втратив свої оселі.
Кулеба застеріг, що повертатися в місто поки що зарано, хоча прибирання міста йде повним ходом і комунальні служби працюють. Втім, електроенергія відновлена тільки для половини міста.
"Повертатися рано, ще треба почекати", – зазначив він.
Нагадаємо, Ірпінь після перебування російських окупантів потрібно розмінувати.
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