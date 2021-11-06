Шеф ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби попередити Кремль щодо України, - CNN

Як наголошується, за дорученням Джозефа Байдена той мав розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про те, що офіційний Вашингтон уважно стежить за російськими військами поблизу українського кордону, повідомляє Еспресо.TV.



"Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії", - йдеться в матеріалі CNN.



У ньому стверджується, що "США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону України".



CNN зазначає, що "адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля щодо деескалації напруження, що зростає, у відносинах між Москвою і Києвом".



За даними джерел телеканалу, після своїх зустрічей у Росії Бернс "поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським" з метою "розрядити цю напругу".



Довідка



Про візит Бернса до Москви відкрито повідомлялося у середу, 3 листопада.



Зазначалося, що його приймав у себе секретар Ради безпеки Росії, екскерівник ФСБ Микола Патрушев.



За даними "Голосу Амеркии", Бернс на прохання президента Джо Байдена очолив делегацію високопоставлених американських офіційних осіб, яка перебувала в Москві 2 і 3 листопада.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb