Школам Одеси рекомендували продовжити канікули до 7 листопада
Через погіршення епідеміологічної ситуації міська влада Одеси рекомендувала школам продовжити шкільні канікули до 7 листопада
Про це повідомляє сайт міської ради Одеси.
"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, в Україні станом на 29 жовтня в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області. Київ та 14 регіонів перебувають у "помаранчевій", ще вісім регіонів - у "червоній".
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