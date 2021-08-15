"Шматки величезні!" В Одесі обвалився фрагмент карнизу зі старовинного Головпоштамту
Вдень у неділю, 15 серпня 2021 року, в історичному середмісті Одеси сталося обвалення карниза будівлі одеського Головпоштамту (1893-1895), що є об'єктом культурної спадщини
Інформація про це з'явилася у соцмережах, передає Еспресо.TV.
Ніхто не постраждав, уламки прибрали, одначе, як стверджує одеситка Оксана Латохіна, місце на тротуарі, де вже неодноразово облалюються чималі деталі оздоблення Головпоштаму, так і лишилося не загородженим.
"Головпоштамт, чергове обвалення карнизу! Слава Богу, без жертв! Шматки величезні! Минулого разу було мало, так? Тиждень мотузочка повисіла з написом "Обережно" і все", - повідомила одеситка.
"Люди ходять,діти ходять", - наголосила вона, звертаючись до представників місцевої та центральної влади.
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