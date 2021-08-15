"Шматки величезні!" В Одесі обвалився фрагмент карнизу зі старовинного Головпоштамту

Інформація про це з'явилася у соцмережах, передає Еспресо.TV.



Ніхто не постраждав, уламки прибрали, одначе, як стверджує одеситка Оксана Латохіна, місце на тротуарі, де вже неодноразово облалюються чималі деталі оздоблення Головпоштаму, так і лишилося не загородженим.







"Головпоштамт, чергове обвалення карнизу! Слава Богу, без жертв! Шматки величезні! Минулого разу було мало, так? Тиждень мотузочка повисіла з написом "Обережно" і все", - повідомила одеситка.







"Люди ходять,діти ходять", - наголосила вона, звертаючись до представників місцевої та центральної влади.

