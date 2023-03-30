Про це повідомляє Associated Press із посиланням на cлужбу безпеки і розвідки Фінляндії (SUPO).

Скорочення кількості співробітників розвідки та обмеження на перетин російсько-фінського кордону значно ускладнили умови роботи російських шпигунів у Фінляндії, повідомили у відомстві. Російська розвідка була "стиснута" в країні через здатність SUPO виявляти шпигунські операції в 2022 році.

"Російська розвідувальна діяльність скоротилася приблизно до половини від свого колишнього об'єму минулого року", - сказав директор SUPO Антті Пелттарі.

Операції під дипломатичним прикриттям традиційно були основним методом російської розвідки за кордоном, і Москва намагається використовувати, серед інших інструментів, кібершпигунство, щоб компенсувати дефіцит агентурної розвідки.

"Хоча Росія все ще намагається розміщувати офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доведеться знайти способи компенсувати дефіцит кадрової розвідки, наприклад, все частіше застосовуючи інші форми таємних операцій за кордоном", - зазначив Пелттарі.