Штам Delta зафіксований у 170 країнах, - ВООЗ

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ.



Статистика щодо інших варіантів коронавірусу у світі виглядає так: варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alpha, зафіксували у 193 країнах та територіях; варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 141 країні та території; варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 91.



ВООЗ повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 залишається подібною до попереднього тижня, зокрема, за останній тиждень (23-29 серпня) склала 4 395 748.



Минулого тижня регіони Африки, Північної і Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я - про подібну тенденцію. Винятком став регіон західної частини Тихого океану, де зареєстровано 7-відсоткове збільшення порівняно з попереднім тижнем.



Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі цього тижня, залишається такою ж, як і минулого тижня, і сягає 67 388. Регіони Східного Середземномор'я та західної частини Тихого океану повідомили про збільшення кількості тижневих смертей відповідно на 9% та 16%, тоді як регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше зниження (20%). Кількість смертей, зареєстрованих у регіонах Африки, Європи, Північної і Південної Америки, була подібною до показників минулого тижня.



Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (938 014, збільшення на 8% порівняно з попереднім тижневим періодом), Індії (270 796, збільшення на 17%), Ірані (254 753, подібно до попереднього тижня), Великій Британії (237 556, збільшення на 8%) та Бразилії (175 807, зменшення на 16%).

Також у бюлетені зазначається, що ВООЗ внесла виявлений в січні цього року в Колумбії варіант коронавірусу B.1.621 у свій моніторинговий список як "варіант, що викликає інтерес" (VOI). ВООЗ маркує його як Mu.

Штами VOI - варіанти коронавірусу, які або мають "генетичні зміни, які, як прогнозується або як відомо, впливають на такі характеристики вірусу, як заразність, тяжкість перебігу хвороби, здатність уникати впливу імунітету, діагностики і терапії", або можуть призводити до значної передачі інфекції в різних кластерах зі збільшенням числа випадків захворювання.